ЕС призвал к полному разблокированию Лачинского коридора

Европейский Союз отметил открытие маршрута Агдам-Аскеран для доставки гуманитарных грузов карабахским армянам, но настаивает на полном разблокировании Лачинского коридора.

Об этом говорится в заявлении представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля, сообщает "Европейская правда".

"В этом контексте отмечаем прохождение сегодня российского гуманитарного груза по маршруту Агдам-Аскеран. Мы понимаем всю чувствительность, связанную с этим событием; мы ожидаем, что это создаст импульс для восстановления регулярных гуманитарных поставок местному населению", – говорится в заявлении.

В Европейском совете отметили ухудшение ситуации на местах и подчеркнули необходимость обеспечить поставки необходимых продуктов карабахским армянам.

"Сегодняшнее открытие маршрута Агдам-Аскеран является важным шагом, который должен способствовать восстановлению работы Лачинского коридора. Мы призываем все заинтересованные стороны проявить ответственность и гибкость в обеспечении использования как Лачинского, так и Агдам-Аскеранского маршрутов", – говорится в заявлении.

Отмечается, что Лачинский коридор должен быть разблокирован, в соответствии с предыдущими договоренностями и Приказом Международного суда ООН.

"ЕС ожидает, что за сегодняшними событиями последуют более конкретные шаги в ближайшие дни и недели, в том числе по диалогу между Баку и карабахскими армянами об их правах и безопасности, усилия по примирению и общий армяно-азербайджанский мирный процесс", – говорится в заявлении.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на фоне сообщений о накоплении войск Азербайджана вдоль линии разграничения с непризнанным Нагорным Карабахом и границы с Арменией.

Перед этим Пашинян заявил, что Азербайджан в последние дни наращивает военное присутствие вдоль линии разграничения с непризнанным Нагорным Карабахом и границей с Арменией.

Он напомнил, что на днях была очередная пограничная стычка, в которой погибли трое армянских военных, блокада Лачинского коридора продолжается, а Баку продолжает заявлять, что Армения нарушает режим прекращения огня.