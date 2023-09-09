Прем'єр Вірменії заявив про готовність до переговорів з Азербайджаном на тлі загрози ескалації

Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном на тлі повідомлень про накопичення військ Азербайджану вздовж лінії розмежування з невизнаним Нагірним Карабахом і кордону з Вірменією.

Як пише "Європейська правда", про це інформує відомство прем'єр-міністра Вірменії.

У розмові з Макроном Пашинян висловив готовність провести термінові обговорення з президентом Азербайджану, спрямовані на зниження напруженості.

У повідомленні йдеться про те, що прем'єр Вірменії підтвердив свою прихильність домовленостям, досягнутим у Празі 6 жовтня 2022 року та у Брюсселі 14 травня 2023 року, а також підходу розв'язання всіх питань винятково дипломатичними засобами і в конструктивній атмосфері.

Зі свого боку, президент Франції заявив про необхідність зниження напруженості вздовж кордонів. Крім того, Макрон висловив готовність підтримати зусилля зі встановлення миру і стабільності в регіоні.

Раніше Пашинян заявив, що Азербайджан останніми днями нарощує військову присутність уздовж лінії розмежування з невизнаним Нагірним Карабахом та кордоном з Вірменією.

Прем’єр нагадав, що днями була чергова прикордонна сутичка, у якій загинули троє вірменських військових, блокада Лачинського коридору триває, а Баку продовжує заявляти, що Вірменія порушує режим припинення вогню.

Перед цим Нікол Пашинян назвав стратегічною помилкою те, що Вірменія у безпекових питаннях покладалася лише на Москву.