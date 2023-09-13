Молдова выдворила российского пропагандиста

Из Молдовы выдворили российского пропагандиста, руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова.

Эту информацию подтвердили в министерстве внутренних дел страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Realitatea.

Как отметили в молдовском МВД, решение о выдворении Денисова было принято из-за его вмешательства во внутренние дела страны.

"56-летний гражданин России, согласно акту, выданному Генеральной инспекцией по миграции, был объявлен персоной нон грата в Республике Молдова сроком на десять лет. Согласно процедурам, лицо было выдворено под конвоем с территории Республики Молдова", – отметили в ведомстве.

По законодательству Молдовы лицо может быть объявлено нежелательным, если оно совершило, осуществляет или есть веские основания полагать, что оно намерено совершить действия, которые могут поставить под угрозу национальную безопасность или общественный порядок.

Напомним, Молдова 26 июля объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.

Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, которые российские спецслужбы, вероятно, используют для слежки за властями Молдовы.