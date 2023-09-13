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Німеччина відправила нову партію військової допомоги з 20 Marder 

Середа, 13 вересня 2023, 12:26

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли два танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3.

Про це свідчать оновлені дані на сайті уряду Німеччини про військову допомогу, надану Україні, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, до нового пакета допомоги увійшли:

  • 20 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами;
  • 3 000 снарядів калібру 155 мм;
  • два танки для розмінування Wisent 1;
  • матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів;
  • 1 система спостереження супутникового зв'язку;
  • 2 мобільні антенно-щоглові системи; 
  • 10 систем виявлення дронів;
  • сідельний тягач 8x8 HX81 і 4 напівпричепи; 
  • 5 вантажопідйомних машин 8x8; 
  • 9 одиниць автомобільної техніки;
  • 3 карети швидкої допомоги; 
  • 1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї.

Нагадаємо, у понеділок стало відомо, що уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити в Україну 40 бойових машин піхоти Marder. 

У березні 2023 року компанія вже передала перші 20 бронемашин для України на замовлення федерального уряду. 

Також 20 додаткових БМП від Rheinmetall були введені в експлуатацію в червні 2023 року. Їх нещодавно доставили в Україну.

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