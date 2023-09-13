МЗС Росії викликало молдовського дипломата через видворення пропагандиста РФ

МЗС Росії викликало тимчасового повіреного Молдови в Москві у зв'язку з депортацією очільника "Sputnik Молдова" Віталія Денисова.

Про це російському агентству ТАСС заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда".

"Тимчасового повіреного Молдови в Москві викликали в МЗС РФ у зв'язку з депортацією керівника "Sputnik Молдова", – сказала Захарова.

Нагадаємо, з Молдови видворили російського пропагандиста, керівника "Sputnik Молдова" Віталія Денисова. Це рішення пояснили його втручанням у внутрішні справи Молдови.

Денисов був оголошений персоною нон грата в Республіці Молдова терміном на десять років.

Вранці 13 вересня вранці співробітники молдовської міграційної служби прийшли додому до Денисова, посадили його в машину і відвезли в аеропорт з наказом про депортацію.

Нагадаємо, Молдова 26 липня оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі.