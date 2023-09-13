МИД России вызвал молдовского дипломата из-за выдворения пропагандиста РФ

МИД России вызвал временного поверенного Молдовы в Москве в связи с депортацией руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова.

Об этом российскому агентству ТАСС заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда".

"Временного поверенного Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ в связи с депортацией руководителя "Sputnik Молдова", – сказала Захарова.

Напомним, из Молдовы выдворили российского пропагандиста, руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Это решение объяснили его вмешательством во внутренние дела Молдовы.

Денисов был объявлен персоной нон грата в Республике Молдова сроком на десять лет.

Утром 13 сентября утром сотрудники молдовской миграционной службы пришли домой к Денисову, посадили его в машину и отвезли в аэропорт с приказом о депортации.

Напомним, Молдова 26 июля объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.