У Єврокомісії внесли пропозицію продовжити обмеження на імпорт української агропродукції

У Єврокомісії внесли пропозицію про те, щоби продовжити після 15 вересня тимчасову заборону на імпорт окремих видів української агропродукції, як вимагають Польща та Угорщина.

Про це повідомляє польське RMF24, пише "Європейська правда".

Пропозицію про продовження обмежень вніс Міхаель Гегер – очільник офісу єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса. Його подання грунтується на аналізі ринкової ситуації. Там згадують низькі ціни, неможливість зберігати зерно у сусідніх з Україною країнах і зростання експорту з України до інших країн ЄС.

Невідомо, чи йдеться про продовження обмежень до кінця 2023 року чи на коротший термін.

Рішення залежить від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, проте видання зазначає, що це може бути сигналом на користь того, що обмеження все ж продовжать.

Нагадаємо, уряд Польщі у вівторок ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС. Такі ж наміри анонсувала Угорщина, на додачу Будапешт заявляє про наміри розширити перелік товарів, яких стосуються обмеження та каже про нібито домовленість з цього приводу з Румунією, Словаччиною і Болгарією.

Україна наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував звернення до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

Детальніше на цю тему читайте статтю Криза 15 вересня: нове випробування для відносин України та Польщі.