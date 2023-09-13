В Еврокомиссии внесли предложение продлить ограничения на импорт украинской агропродукции

В Еврокомиссии внесли предложение о том, чтобы продлить после 15 сентября временный запрет на импорт отдельных видов украинской агропродукции, как требуют Польша и Венгрия.

Об этом сообщает польское RMF24, пишет "Европейская правда".

Предложение о продлении ограничений внес Михаэль Гегер – глава офиса еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса. Его представление основывается на анализе рыночной ситуации. Там упоминают низкие цены, невозможность хранить зерно в соседних с Украиной странах и рост экспорта из Украины в другие страны ЕС.

Неизвестно, идет ли речь о продлении ограничений до конца 2023 года или на более короткий срок.

Решение зависит от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, однако издание отмечает, что это может быть сигналом в пользу того, что ограничения все же продолжат.

Напомним, правительство Польши во вторник приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если его не продлят на уровне ЕС. Такие же намерения анонсировала Венгрия, в дополнение Будапешт заявляет о намерениях расширить перечень товаров, которых касаются ограничения и говорит о якобы договоренности по этому поводу с Румынией, Словакией и Болгарией.

Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал обращение в арбитраж ВТО в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

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