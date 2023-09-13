ЗМІ: глава комітету парламенту Британії залишив посаду через відео, де він хвалив "Талібан" 

Очільник оборонного комітету парламенту Британії Тобіас Елвуд подав у відставку після суперечливого відео, де він схвально висловлювався про "Талібан".

Про це з посиланням на свої джерела повідомили Sky News та BBC, пише "Європейська правда".

Елвуду загрожував вотум недовіри від депутатів, тому він вирішив залишити посаду очільника комітету до того, як його примусять до цього.

Тобіас Елвуд міг стати першим очільником оборонного комітету, для усунення якого застосували цю процедуру.

Елвуда ще з липня жорстко критикували та закликали до відставки за оприлюднене відео з Афганістану, де він сказав, що країна "трансформувалася" під час правління "Талібану".

Депутат також закликав британський уряд відновити дипломатичні відносини з талібами, не згадавши у відео той факт, що вони утискають права жінок і свободу слова, а також здійснюють позасудові страти.

Він спершу захищав свої слова, наполягаючи, що стабільність в Афганістані "на іншому рівні", аніж під час конфлікту, але згодом вибачився та визнав, що його слова були недоречними.

Нагадаємо, на початку літа викликав резонанс приїзд представників "Талібану" до Норвегії на конференцію, організовану МЗС.