СМИ: глава комитета парламента Британии покинул пост из-за видео, где он хвалил "Талибан"

Глава оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Элвуд подал в отставку после противоречивого видео, где он одобрительно высказывался о "Талибане".

Об этом со ссылкой на свои источники сообщили Sky News и BBC, пишет "Европейская правда".

Элвуду грозил вотум недоверия от депутатов, поэтому он решил покинуть пост главы комитета до того, как его принудят к этому.

Тобиас Элвуд мог стать первым главой оборонного комитета, для устранения которого применили эту процедуру.

Элвуда еще с июля жестко критиковали и призывали к отставке за обнародованное видео из Афганистана, где он сказал, что страна "трансформировалась" во время правления "Талибана".

Депутат также призвал британское правительство восстановить дипломатические отношения с талибами, не упомянув в видео тот факт, что они ущемляют права женщин и свободу слова, а также осуществляют внесудебные казни.

Он сначала защищал свои слова, настаивая, что стабильность в Афганистане "на другом уровне", чем во время конфликта, но впоследствии извинился и признал, что его слова были неуместными.

Напомним, в начале лета вызвал резонанс приезд представителей "Талибана" в Норвегию на конференцию, организованную МИД.