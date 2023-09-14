Німеччина призупиняє прийом мігрантів з Італії

Міністерство внутрішніх справ Німеччини оголосило, що країна не прийматиме мігрантів з Італії в рамках пакту добровільної солідарності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Угода передбачала, що Німеччина прийме 3500 шукачів притулку, які вперше в'їхали до ЄС в Італії. Це мало полегшити ситуацію в Італії, яка є одним з основних пунктів в'їзду мігрантів до ЄС.

Перед тим, як призупинити дію угоди, Німеччина прийняла 1 700 осіб.

Рішення про призупинення дії угоди Німеччина ухвалила через "високий міграційний тиск" на країну.

Цей тиск частково спричинений відмовою Італії приймати мігрантів з Німеччини відповідно до так званого Дублінського регламенту, заявили у німецькому МВС.

Відповідно до законодавства ЄС, держава-член, до якої вперше в'їжджають мігранти, несе відповідальність за розгляд їхніх прохань про надання притулку. Це означає, що тисячі мігрантів, які переїхали з Італії до Німеччини, мають бути повернуті до Італії.

Але уряд Італії не дозволяє цього з грудня 2022 року. За даними німецького міністерства, цього року було розглянуто лише десять з 12 400 відповідних запитів.

Італія наразі стикається з високим рівнем нелегальної міграції. Раніше стало відомо, що на італійський острів Лампедуза у Середземному морі прибули рекордні понад п'ять тисяч мігрантів за добу.

Лампедуза – найпівденніший острів Італії, розташований за 140-280 кілометрів від узбережжя Африки, що перетворило його на популярний пункт призначення для мігрантів, що вирушають до Європи через Середземне море.

Нагадаємо, в середині квітня Італія запровадила надзвичайний стан через різке зростання кількості мігрантів, що прибувають через Середземне море.

За оцінками проєкту Міжнародної організації з міграції, на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік загинули близько 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.