Німеччина призупиняє прийом мігрантів з Італії
Міністерство внутрішніх справ Німеччини оголосило, що країна не прийматиме мігрантів з Італії в рамках пакту добровільної солідарності.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Угода передбачала, що Німеччина прийме 3500 шукачів притулку, які вперше в'їхали до ЄС в Італії. Це мало полегшити ситуацію в Італії, яка є одним з основних пунктів в'їзду мігрантів до ЄС.
Перед тим, як призупинити дію угоди, Німеччина прийняла 1 700 осіб.
Рішення про призупинення дії угоди Німеччина ухвалила через "високий міграційний тиск" на країну.
Цей тиск частково спричинений відмовою Італії приймати мігрантів з Німеччини відповідно до так званого Дублінського регламенту, заявили у німецькому МВС.
Відповідно до законодавства ЄС, держава-член, до якої вперше в'їжджають мігранти, несе відповідальність за розгляд їхніх прохань про надання притулку. Це означає, що тисячі мігрантів, які переїхали з Італії до Німеччини, мають бути повернуті до Італії.
Але уряд Італії не дозволяє цього з грудня 2022 року. За даними німецького міністерства, цього року було розглянуто лише десять з 12 400 відповідних запитів.
Італія наразі стикається з високим рівнем нелегальної міграції. Раніше стало відомо, що на італійський острів Лампедуза у Середземному морі прибули рекордні понад п'ять тисяч мігрантів за добу.
Лампедуза – найпівденніший острів Італії, розташований за 140-280 кілометрів від узбережжя Африки, що перетворило його на популярний пункт призначення для мігрантів, що вирушають до Європи через Середземне море.
Нагадаємо, в середині квітня Італія запровадила надзвичайний стан через різке зростання кількості мігрантів, що прибувають через Середземне море.
За оцінками проєкту Міжнародної організації з міграції, на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік загинули близько 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.