Германия приостанавливает прием мигрантов из Италии

Министерство внутренних дел Германии объявило, что страна не будет принимать мигрантов из Италии в рамках пакта добровольной солидарности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Соглашение предусматривало, что Германия примет 3500 искателей убежища, которые впервые въехали в ЕС в Италии. Это должно было облегчить ситуацию в Италии, которая является одним из основных пунктов въезда мигрантов в ЕС.

Перед тем, как приостановить действие соглашения, Германия приняла 1 700 человек.

Решение о приостановлении действия соглашения Германия приняла из-за "высокого миграционного давления" на страну.

Это давление частично вызвано отказом Италии принимать мигрантов из Германии в соответствии с так называемым Дублинским регламентом, заявили в немецком МВД.

Согласно законодательству ЕС, государство-член, в которое впервые въезжают мигранты, несет ответственность за рассмотрение их просьб о предоставлении убежища. Это означает, что тысячи мигрантов, которые переехали из Италии в Германию, должны быть возвращены в Италию.

Но правительство Италии не позволяет этого с декабря 2022 года. По данным немецкого министерства, в этом году было рассмотрено лишь десять из 12 400 соответствующих запросов.

Италия сейчас сталкивается с высоким уровнем нелегальной миграции. Ранее стало известно, что на итальянский остров Лампедуза в Средиземном море прибыли рекордные более пяти тысяч мигрантов за сутки.

Лампедуза – самый южный остров Италии, расположенный в 140-280 километрах от побережья Африки, что превратило его в популярный пункт назначения для мигрантов, отправляющихся в Европу через Средиземное море.

Напомним, в середине апреля Италия ввела чрезвычайное положение из-за резкого роста количества мигрантов, прибывающих через Средиземное море.

По оценкам проекта Международной организации по миграции, на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год погибли около 3800 человек, что больше всего с 2017 года.