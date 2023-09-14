У Литві пояснили, чому не приєднались до Естонії та Латвії у придбанні систем ППО IRIS-T

У Литві пояснили, чому країна не бере участі у спільному естонсько-латвійському проєкті із закупівлі німецької системи ППО середньої дальності IRIS-T.

Про це заявила литовська прем’єр-міністерка Інгріда Шимоніте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За словами Шимоніте, Литва раніше ухвалила низку рішень щодо протиповітряної оборони.

"У Литви є свої оборонні плани і свої плани закупівель. Багато із запланованих речей або тривають, або внесені в плани. На мій погляд, можна сказати, що багато речей або багато рішень ми ухвалили трохи раніше", – сказала вона.

Литовська прем’єрка додала, що її країна прагне співпрацювати з Латвією та Естонією у сфері оборони, але це відбувається не у всіх випадках.

Крім того, як додала Шимоніте, Литва сама приділяє значну увагу ППО.

"Мені здається, що Литва досі приділяла достатньо уваги протиповітряній обороні. Будемо продовжувати це робити. Чим більше всі країни зроблять, тим безпечніше ми будемо почуватися", – підкреслила вона.

Раніше стало відомо, що Латвія та Естонія підписали контракт на придбання системи протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T з німецькою компанією Diehl Defence.

Також повідомлялося, що Австрія планує спільні закупівлі систем ППО IRIS-T.