В Литве объяснили, почему не присоединились к Эстонии и Латвии в приобретении систем ПВО IRIS-T

В Литве объяснили, почему страна не участвует в совместном эстонско-латвийском проекте по закупке немецкой системы ПВО средней дальности IRIS-T.

Об этом заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам Шимоните, Литва ранее приняла ряд решений по противовоздушной обороне.

"У Литвы есть свои оборонные планы и свои планы закупок. Многие из запланированных вещей либо продолжаются, либо внесены в планы. На мой взгляд, можно сказать, что многие вещи или многие решения мы приняли немного раньше", – сказала она.

Премьер Литвы добавила, что ее страна стремится сотрудничать с Латвией и Эстонией в сфере обороны, но это происходит не во всех случаях.

Кроме того, как добавила Шимоните, Литва сама уделяет значительное внимание ПВО.

"Мне кажется, что Литва до сих пор уделяла достаточно внимания противовоздушной обороне. Будем продолжать это делать. Чем больше все страны сделают, тем безопаснее мы будем чувствовать себя", – подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Латвия и Эстония подписали контракт на приобретение системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T с немецкой компанией Diehl Defence.

Также сообщалось, что Австрия планирует совместные закупки систем ПВО IRIS-T.