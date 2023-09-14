Прем'єр Вірменії заявив про провал російських "миротворців" у Карабаху

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що російський військовий контингент не впорався із своїми задачами у Нагірному Карабаху.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Politico.

За словами вірменського прем’єра, після блокування Лачинського коридору Росія більше не справляється зі своїми обов'язками.

"Все це ... повинно було бути в сфері відповідальності російських "миротворців", і оскільки ці проблеми існують, російські миротворці не виконали свою місію", – сказав він.

Водночас Пашинян зазначив, що не може стверджувати, що без російського контингенту "ситуація зараз була б кращою".

Раніше Пашинян провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном на тлі повідомлень про накопичення військ Азербайджану вздовж лінії розмежування з невизнаним Нагірним Карабахом і кордону з Вірменією.

Перед цим прем'єр Вірменії заявив, що Азербайджан останніми днями нарощує військову присутність уздовж лінії розмежування з невизнаним Нагірним Карабахом та кордоном з Вірменією.

Він нагадав, що днями була чергова прикордонна сутичка, у якій загинули троє вірменських військових, блокада Лачинського коридору триває, а Баку продовжує заявляти, що Вірменія порушує режим припинення вогню.