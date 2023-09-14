Премьер Армении заявил о провале российских "миротворцев" в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российский военный контингент не справился со своими задачами в Нагорном Карабахе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Politico.

По словам армянского премьера, после блокирования Лачинского коридора Россия больше не справляется со своими обязанностями.

"Все это... должно было быть в сфере ответственности российских "миротворцев", и поскольку эти проблемы существуют, российские миротворцы не выполнили свою миссию", – сказал он.

В то же время Пашинян отметил, что не может утверждать, что без российского контингента "ситуация сейчас была бы лучше".

Ранее Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на фоне сообщений о накоплении войск Азербайджана вдоль линии разграничения с непризнанным Нагорным Карабахом и границы с Арменией.

Перед этим премьер Армении заявил, что Азербайджан в последние дни наращивает военное присутствие вдоль линии разграничения с непризнанным Нагорным Карабахом и границей с Арменией.

Он напомнил, что на днях было очередное пограничное столкновение, в котором погибли трое армянских военных, блокада Лачинского коридора продолжается, а Баку продолжает заявлять, что Армения нарушает режим прекращения огня.