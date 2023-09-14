В уряді Естонії допускають конфіскацію авто на російських номерах, які вже в’їхали в країну

Уряд Естонії обговорить подальшу долю автомобілів з російською реєстрацією, які встигли в’їхати на територію країни до рішення про припинення їхнього допуску, яке оголосили після роз’яснення Єврокомісії щодо санкцій.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це сказав міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

Ляенеметс зазначив, що уряд ще не вирішив, як бути з автомобілями з російською реєстрацією, які перебувають на території Естонії.

"Пояснення Єврокомісії щодо застосування санкцій стверджує, що їх слід конфіскувати і що російські авто більше не можна впускати до Європи… Моя позиція – що санкції для того, аби їх виконували, і ці авто слід конфіскувати. Мені цікаво, чому ці авто з російськими номерами їздять в Естонії, і чому хтось, хто проживає в Естонії, має машину на російських номерах", – заявив він.

Ляенеметс зазначив, що уряд чекає оцінок від ради з питань податкових і митних зборів і після того поміркує над рішенням.

Нагадаємо, у середу Естонія слідом за Литвою і Латвією оголосила, що після роз’яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатиме автомобілі з російською реєстрацією.

Також відбулася зустріч міністрів усіх європейських країн, що мають спільний кордон з Росією та її сателітом Білоруссю, на якій вони обговорили це питання.