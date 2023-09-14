В правительстве Эстонии допускают конфискацию авто на российских номерах, которые уже въехали в страну

Правительство Эстонии обсудит дальнейшую судьбу автомобилей с российской регистрацией, которые успели въехать на территорию страны до решения о прекращении их допуска, которое объявили после разъяснения Еврокомиссии по санкциям.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Ляэнеметс отметил, что правительство еще не решило, как быть с автомобилями с российской регистрацией, которые находятся на территории Эстонии.

"Объяснение Еврокомиссии по применению санкций утверждает, что их следует конфисковать и что российские авто больше нельзя впускать в Европу... Моя позиция – что санкции для того, чтобы их выполняли, и эти авто следует конфисковать. Мне интересно, почему эти авто с российскими номерами ездят в Эстонии, и почему кто-то, кто проживает в Эстонии, имеет машину на российских номерах", – заявил он.

Ляэнеметс сказал, что правительство ждет оценок от совета по вопросам налоговых и таможенных сборов и после того подумает над решением.

Напомним, в среду Эстония вслед за Литвой и Латвией объявила, что после разъяснений Еврокомиссии по санкциям больше не будет впускать автомобили с российской регистрацией.

Также состоялась встреча министров всех европейских стран, имеющих общую границу с Россией и ее сателлитом Беларусью, на которой они обсудили этот вопрос.