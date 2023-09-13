Міністри європейських сусідок РФ скоординували кроки щодо авто з російськими номерами
Міністри європейських країн, що мають спільний кордон з Росією та її сателітом Білоруссю, скоординували кроки щодо недопуску авто на російських номерах.
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда".
На зустрічі були присутні представники Естонії, Латвії та Литви, а також Польщі, Фінляндії та Норвегії.
Тсахкна розповів, що міністри обговорили "наступні кроки у зусиллях для заборони російських автомобілів у всьому регіоні, а не лише державах Балтії". Також мова йшла про можливий наступний пакет санкцій проти Росії.
I had a productive meeting with the representatives of 🇫🇮🇳🇴🇱🇻🇱🇹🇵🇱 to discuss our next steps in efforts to ban Russian vehicles all over the region, not only in Baltics.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 13, 2023
We also talked about next sanction package, to make Russia feel the cost of war even more. pic.twitter.com/1IYdndfUxe
Нагадаємо, у середу Естонія слідом за Литвою і Латвією оголосила, що після роз’яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатиме автомобілі з російською реєстрацією.
Одночасно Єврокомісія опублікувала нове уточнення щодо того, чи потрапляють під заборону речі росіян-мандрівників, якщо вони є у переліку підсанкційних товарів. Литва планує просити про додаткові роз’яснення з цього приводу.