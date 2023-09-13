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Міністри європейських сусідок РФ скоординували кроки щодо авто з російськими номерами

Середа, 13 вересня 2023, 18:37

Міністри європейських країн, що мають спільний кордон з Росією та її сателітом Білоруссю, скоординували кроки щодо недопуску авто на російських номерах. 

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда".

На зустрічі були присутні представники Естонії, Латвії та Литви, а також Польщі, Фінляндії та Норвегії. 

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Тсахкна розповів, що міністри обговорили "наступні кроки у зусиллях для заборони російських автомобілів у всьому регіоні, а не лише державах Балтії". Також мова йшла про можливий наступний пакет санкцій проти Росії. 

Нагадаємо, у середу Естонія слідом за Литвою і Латвією оголосила, що після роз’яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатиме автомобілі з російською реєстрацією

Одночасно Єврокомісія опублікувала нове уточнення щодо того, чи потрапляють під заборону речі росіян-мандрівників, якщо вони є у переліку підсанкційних товарів. Литва планує просити про додаткові роз’яснення з цього приводу.

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