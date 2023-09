Міністри європейських сусідок РФ скоординували кроки щодо авто з російськими номерами

Міністри європейських країн, що мають спільний кордон з Росією та її сателітом Білоруссю, скоординували кроки щодо недопуску авто на російських номерах.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда".

На зустрічі були присутні представники Естонії, Латвії та Литви, а також Польщі, Фінляндії та Норвегії.

Тсахкна розповів, що міністри обговорили "наступні кроки у зусиллях для заборони російських автомобілів у всьому регіоні, а не лише державах Балтії". Також мова йшла про можливий наступний пакет санкцій проти Росії.

I had a productive meeting with the representatives of 🇫🇮🇳🇴🇱🇻🇱🇹🇵🇱 to discuss our next steps in efforts to ban Russian vehicles all over the region, not only in Baltics.



We also talked about next sanction package, to make Russia feel the cost of war even more. pic.twitter.com/1IYdndfUxe