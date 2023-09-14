У Греції обвалився автомобільний міст

Автомобільний міст у центральній Греції, що постраждав від безпрецедентної кількості дощів минулого тижня, обвалився у четвер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання ekathimerini.com з посиланням на грецьку державну телерадіокомпанію ERT.

Двосторонній міст у східній Фессалії з'єднує села Палайопіргос з Александріні.

Невеликий міст, збудований у 1980-х роках, був заблокований у попередні дні після повені, спричиненої штормом Даніель.

Минулого тижня у Греції вирував шторм "Даніель".

Щонайменше шестеро людей загинули і більше шести вважають зниклими безвісти після того, як шторм "Даніель" пронісся центральною Грецією, спричинивши зсуви ґрунту, зруйнувавши дороги і мости та понівечивши десятки автомобілів.