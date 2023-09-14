В Греции обвалился автомобильный мост
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Четверг, 14 сентября 2023, 13:56
Четверг, 14 сентября 2023, 13:56
Автомобильный мост в центральной Греции, пострадавший от беспрецедентного количества дождей на прошлой неделе, обвалился в четверг.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание ekathimerini.com со ссылкой на греческую государственную телерадиокомпанию ERT.
Мост в восточной Фессалии соединяет села Палайопиргос с Александрини.
Небольшой мост, построенный в 1980-х годах, был заблокирован в предыдущие дни после наводнения, вызванного штормом Даниэль.
На прошлой неделе в Греции бушевал шторм "Даниэль".
По меньшей мере шесть человек погибли и более шести считаются пропавшими без вести после того, как шторм "Даниэль" пронесся по центральной Греции, вызвав оползни, разрушив дороги и мосты и повредив десятки автомобилей.
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