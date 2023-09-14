В Греции обвалился автомобильный мост

Автомобильный мост в центральной Греции, пострадавший от беспрецедентного количества дождей на прошлой неделе, обвалился в четверг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание ekathimerini.com со ссылкой на греческую государственную телерадиокомпанию ERT.

Мост в восточной Фессалии соединяет села Палайопиргос с Александрини.

Небольшой мост, построенный в 1980-х годах, был заблокирован в предыдущие дни после наводнения, вызванного штормом Даниэль.

На прошлой неделе в Греции бушевал шторм "Даниэль".

По меньшей мере шесть человек погибли и более шести считаются пропавшими без вести после того, как шторм "Даниэль" пронесся по центральной Греции, вызвав оползни, разрушив дороги и мосты и повредив десятки автомобилей.