Науседа сподівається, що НАТО дасть Україні "зелене світло" в 2024 році

Президент Литви Гітанас Науседа сподівається, що на саміті НАТО у 2024 році Україна отримає "зелене світло" членству в Альянсі.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на Криницькому форумі з безпеки та економіки, повідомляє LRT.

За словами литовського президента, алгоритм прагнення України до членства в майбутньому було створено на липневому саміті Альянсу цього року у Вільнюсі.

"Тепер нам належить докласти максимум зусиль, і я дуже сподіваюся на співпрацю Республіки Польщі з тим, щоб на Вашингтонському саміті ми змогли допомогти зробити ще один крок уперед і, можливо, дати "зелене світло" членству України в НАТО", – зазначив Науседа.

Президент Литви додав, що ухвалений у Вільнюсі текст – це максимум того, чого його учасники змогли досягти. Він також висловив переконання, що політичні зобов'язання Європейського Союзу і НАТО щодо підтримки України достатні.

Як відомо, за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі влітку 2023 року лідери Альянсу погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

Крім того, започаткували Раду Україна-НАТО. Окрім першого засідання на полях саміту, її також скликали на прохання Києва після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.

Також на полях саміту країни G7 погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна не отримала більшого на вільнюському саміті НАТО, оскільки лідери країн Альянсу не ризикнули взяти на себе занадто велику відповідальність.