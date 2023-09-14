Науседа надеется, что НАТО даст Украине "зеленый свет" в 2024 году

Президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что на саммите НАТО в 2024 году Украина получит "зеленый свет" членству в Альянсе.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на Крыницком форуме по безопасности и экономике, сообщает LRT.

По словам литовского президента, алгоритм стремления Украины к членству в будущем был создан на июльском саммите Альянса в этом году в Вильнюсе.

"Теперь нам предстоит приложить максимум усилий, и я очень надеюсь на сотрудничество Республики Польша с тем, чтобы на Вашингтонском саммите мы смогли помочь сделать еще один шаг вперед и, возможно, дать "зеленый свет" членству Украины в НАТО", – отметил Науседа.

Президент Литвы добавил, что принятый в Вильнюсе текст – это максимум того, чего его участники смогли достичь. Он также выразил убеждение, что политические обязательства Европейского Союза и НАТО по поддержке Украины достаточны.

Как известно, по итогам саммита НАТО в Вильнюсе летом 2023 года лидеры Альянса согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

Кроме того, был основан Совет Украина-НАТО. Кроме первого заседания на полях саммита, его также созвали по просьбе Киева после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы.

Также на полях саммита страны G7 согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина не получила большего на вильнюсском саммите НАТО, поскольку лидеры стран Альянса не рискнули взять на себя слишком большую ответственность.