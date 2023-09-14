Круизный лайнер с 206 людьми вытащили с мели возле Гренландии

Круизный лайнер, на борту которого находится 206 человек, вытащили с мели в Гренландии во время прилива.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили власти и владелец судна, информирует AP.

По словам владельца судна, копенгагенской компании SunStone Ships, и Арктического командования Дании, которое координировало операцию, лайнер вытащил исследовательский корабль во время прилива.

Отмечается, что никто на борту не пострадал, загрязнение окружающей среды не произошло, а корпус судна не получил пробоин. Корабль, который вытащил лайнер с мели, называется Tarajoq и принадлежит Гренландскому институту природных ресурсов.

Как заявил владелец лайнера, судно и его пассажиров направят в порт, откуда пассажиры смогут вернуться домой.

Австралийская газета The Sydney Morning Herald процитировала пенсионера из Австралии Стивена Фрейзера, который находится на лайнере: "Все в хорошем настроении. Это немного разочаровывает, но мы находимся в прекрасном уголке мира".

Датское морское ведомство обратилось к полиции Гренландии с просьбой расследовать, почему судно село на мель и были ли нарушены какие-то законы.

Круизный лайнер Ocean Explorer, на борту которого находится 206 человек, сел на мель возле восточной Гренландии в понедельник.

Инцидент произошел в национальном парке примерно в 1400 км к северо-востоку от столицы Гренландии Нуука.

Ранее в Греции министр по вопросам судоходства Милтиадис Варвициотис ушел в отставку после шквала критики из-за его комментария в телеэфире по поводу гибели пассажира парома.