Науседа вважає, що підтримка КНДР істотно не позначиться на війні РФ проти України

Президент Литви Гітанас Науседа не вважає, що підтримка Північною Кореєю Росії суттєво вплине на війну РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", його заяву наводить LRT.

За словами литовського президента, співпраця між Росією та КНДР лише підтверджує, у якому розпачі перебуває РФ, якщо їй потрібні такі друзі, як Північна Корея.

"Я не сумніваюся, що ця підтримка, про яку зараз заявляє лідер Північної Кореї, не матиме принципового впливу на перебіг української війни", – переконаний Науседа.

Президент Литви також заявив, що дедалі більше країн підтримують Київ, включно із Південною Кореєю, оскільки розуміють природу цієї війни і не бажають байдуже спостерігати за вторгненням Росії в Україну.

Кім Чен Ин і Владімір Путін у середу зустрілися на космодромі "Восточный". У день приїзду Кіма до РФ КНДР запустила дві балістичні ракети біля свого східного узбережжя.

В ЄС заявили, що готові вжити заходів проти КНДР, якщо та надаватиме Росії підтримку у її війні проти України.

Сполучені Штати також пригрозили агресивно застосувати чинні санкції проти Пхеньяна та запровадити нові, якщо Північна Корея надасть зброю Москві для її війни в Україні.