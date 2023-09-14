Науседа считает, что поддержка КНДР России существенно не скажется на войне

Президент Литвы Гитанас Науседа не считает, что поддержка Северной Кореей России окажет существенное влияние на войну РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", его заявление приводит LRT.

По словам литовского президента, сотрудничество между Россией и КНДР лишь подтверждает, в каком отчаянии находится РФ, если ей нужны такие друзья, как Северная Корея.

"Я не сомневаюсь, что эта поддержка, о которой сейчас заявляет лидер Северной Кореи, не будет иметь принципиального влияния на ход украинской войны", – убежден Науседа.

Президент Литвы также заявил, что все больше стран поддерживают Киев, включая Южную Корею, поскольку понимают природу этой войны и не желают равнодушно наблюдать за вторжением России в Украину.

Ким Чен Ын и Владимир Путин в среду встретились на космодроме "Восточный". В день приезда Кима в РФ КНДР запустила две баллистические ракеты у своего восточного побережья.

В ЕС заявили, что готовы принять меры против КНДР, если та будет оказывать России поддержку в ее войне против Украины.

Соединенные Штаты пригрозили агрессивно применить действующие санкции против Пхеньяна и ввести новые, если Северная Корея предоставит оружие Москве для ее войны в Украине.