Посланці Ватикану й Китаю зустрілись у Пекіні: поговорили про війну РФ проти України

Кардинал Ватикану Маттео Дзуппі, визначений Папою Римським Франциском як посланець із питань "миру в Україні", під час візиту до Пекіна в четвер провів переговори зі спеціальним представником Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосило офіційне видання Ватикану Vatican News.

У Ватикані повідомили, що зустріч Маттео Дзуппі з Лі Хуеєм відбулась у "відкритій і сердечній атмосфері".

Вони обговорили "війну в Україні та її важливі наслідки, наголошуючи на необхідності об'єднати зусилля для заохочення діалогу й пошуку шляхів, які ведуть до миру".

У заяві Святого Престолу додається, що представники Ватикану й Китаю також обговорили проблему безпеки продовольства "з надією, що незабаром можна буде гарантувати експорт зерна, особливо в країни, що зазнають найбільшого ризику".

Посланець Папи вже відвідав Київ і Москву в червні, а місяцем пізніше – вирушив до Вашингтона в рамках зусиль Ватикану з досягнення миру між Україною і Росією. Тоді Маттео Дзуппі заявив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей.

Детальніше про роль Папи Римського у врегулюванні російсько-української війни дивіться у відеоблозі "Європейської правди".