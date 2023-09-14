Посланники Ватикана и Китая встретились в Пекине: поговорили о войне РФ против Украины

Кардинал Ватикана Маттео Дзуппи, определенный Папой Римским Франциском как посланник по вопросам "мира в Украине", во время визита в Пекин в четверг провел переговоры со специальным представителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявило официальное издание Ватикана Vatican News.

В Ватикане сообщили, что встреча Маттео Дзуппи с Ли Хуэем состоялась в "открытой и сердечной атмосфере".

Они обсудили "войну в Украине и ее важные последствия, подчеркивая необходимость объединить усилия для поощрения диалога и поиска путей, которые ведут к миру".

В заявлении Святого Престола добавляется, что представители Ватикана и Китая также обсудили проблему безопасности продовольствия "с надеждой, что вскоре можно будет гарантировать экспорт зерна, особенно в страны, подвергающиеся наибольшему риску".

Посланник Папы уже посетил Киев и Москву в июне, а месяцем позже – отправился в Вашингтон в рамках усилий Ватикана по достижению мира между Украиной и Россией. Тогда Маттео Дзуппи заявлял, что работает над механизмом возвращения депортированных украинских детей.

Подробнее о роли Папы Римского в урегулировании российско-украинской войны смотрите в видеоблоге "Европейской правды".