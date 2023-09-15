Косово отвергло компромиссное предложение ЕС на переговорах Белграда и Приштины

Очередной раунд переговоров между лидерами Сербии и Косово по нормализации отношений в четверг не принес прорыва после того, как Приштина отклонила компромиссное предложение ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

"Мы очень старались, но, к сожалению, сегодня не удалось преодолеть разногласия", – сказал журналистам главный дипломат ЕС Жозеп Боррель после переговоров в Брюсселе.

Встреча в четверг между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти стала их первой личной встречей в рамках процесса диалога Белграда и Приштины при содействии ЕС после того, как в конце мая вспыхнули столкновения на севере Косово, где проживает значительное сербское меньшинство.

Во время встречи в четверг двум лидерам снова не удалось договориться о продвижении в выполнении Охридского соглашения при посредничестве ЕС по нормализации отношений между Сербией и Косово.

Косово хочет, чтобы Сербия сделала первый шаг к официальному признанию его независимости, включая взаимное признание документов.

Однако Белград сначала хочет увидеть прогресс в соглашении о создании ассоциации 10 муниципалитетов с сербским большинством в Косово.

"Мы неоднократно прилагали усилия, чтобы способствовать достижению компромисса относительно того, как, вероятно, будет выглядеть процесс реализации (Охридского соглашения. – Ред.)", – сказал Боррель.

"Мы предложили то, что мы считаем единственным возможным компромиссом сегодня: процесс, который позволил бы этому идти параллельно", – сказал он, добавив, что ЕС и широкое международное сообщество, включая США, считает это "единственным реалистичным путем", как реализация может работать.

Но Курти отклонил это предложение, хотя его принял Вучич, сказал Боррель.

Как известно, одно из серьезных последних обострений вызвали местные выборы в муниципалитетах на севере Косова, где преобладают этнические сербы и которые бойкотировали выборы и отказались признавать их результаты. Тогда пострадали в том числе военные миротворческой миссии KFOR.

Евросоюз не исключил применения определенных санкций против Сербии и Косова, если попытки их диалога закончатся без результатов.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косовом читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косовом и торпедирует мирную стратегию ЕС.