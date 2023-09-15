Стефанішина прокоментувала заяви Польщі про "аграрні" умови для України щодо вступу в ЄС

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина не вважає, що нинішні труднощі з Польщею щодо агроімпорту не є достатньо серйозними, щоб прирівнювати їх до питання членства України в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", таким чином в інтерв’ю "Радіо Свобода" вона прокоментувала останні заяви міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса.

"Я однозначно вважаю, що ця проблема недостатньо серйозна для того, щоб її прирівнювати або до питання членства, або взагалі до питання україно-польських стосунків як таких", – заявила Стефанішина.

За її словами, якби не було повномасштабної війни, якби кордони України не були обмежені, а море не було заблоковане, то ці напруження у відносинах України і Польщі або інших сусідніх країн вважалися б звичайними торговими подразниками, як це було в інші часи до початку війни, від початку дії Угоди про асоціацію.

"Тому, по суті, це звичайний, нормальний процес", – зазначила віцепрем'єрка.

"Але на сьогодні нам дуже шкода, що цей процес став предметом політичних спекуляцій, маніпуляції. Багато виборів в різних країнах Європи. Ми це все розуміємо. Але нам треба виживати. Ми рухаємося до Євросоюзу, який базується на цінностях і правилах. Для нас немає політичних винятків і так далі. Того самого ми вимагаємо і від Євросоюзу, і від його держав-членів", – заявила Стефанішина.

Напередодні польського міністра запитали, чи буде Польща у зв'язку з конфліктом Варшави і Києва щодо агроімпорту вживати якихось кроків щодо вступу України в ЄС. Роберт Телус відповів, що Польща підтримує вступ України в Євросоюз, але з певними умовами. На його думку, сільське господарство є важливим пунктом у взаємовідносинах з огляду на відмінну структуру цього сектора в Україні.

"Ми повинні придивитися до цього питання, оскільки українське сільське господарство є загрозою для сільського господарства прикордонних країн, але також і для всієї Європи.

Україна не може увійти до ЄС без умов. Були умови для нашого вступу, вони мають бути і для України", – сказав Телус.

На думку торгового представника України Тараса Качки, такі заяви означають, що вступні переговори України щодо сільського господарства вже фактично почались такою "агресивною бойовою розвідкою і з повним антагонізмом з боку Польщі".

Як відомо, Єврокомісія запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС – Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку й шкодить фермерам.

У червні виконавчий орган ЄС вирішив продовжити обмеження до 15 вересня, пообіцявши, що це буде останнім таким рішенням. Наразі ж там кажуть, що поки не ухвалили остаточного рішення.

Уряд Польщі у вівторок ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС.