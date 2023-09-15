Стефанишина прокомментировала заявления Польши об "аграрных" условиях для Украины по вступлению в ЕС

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что нынешние трудности с Польшей по агроимпорту не являются достаточно серьезными, чтобы приравнивать их к вопросу членства Украины в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", таким образом в интервью "Радио Свобода" она прокомментировала последние заявления министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса.

"Я однозначно считаю, что эта проблема недостаточно серьезная для того, чтобы ее приравнивать или к вопросу членства, или вообще к вопросу украинско-польских отношений как таковых", – заявила Стефанишина.

По ее словам, если бы не было полномасштабной войны, если бы границы Украины не были ограничены, а море не было заблокировано, то эти напряжения в отношениях Украины и Польши или других соседних стран считались бы обычными торговыми раздражителями, как это было в другие времена до начала войны, с начала действия Соглашения об ассоциации.

"Поэтому, по сути, это обычный, нормальный процесс", – отметила вице-премьер.

"Но на сегодня нам очень жаль, что этот процесс стал предметом политических спекуляций, манипуляции. Много выборов в разных странах Европы. Мы это все понимаем. Но нам надо выживать. Мы движемся в Евросоюз, который базируется на ценностях и правилах. Для нас нет политических исключений и так далее. Того же мы требуем и от Евросоюза, и от его государств-членов", – заявила Стефанишина.

Накануне польского министра спросили, будет ли Польша в связи с конфликтом Варшавы и Киева по агроимпорту предпринимать какие-то шаги по вступлению Украины в ЕС. Роберт Телус ответил, что Польша поддерживает вступление Украины в Евросоюз, но с определенными условиями. По его мнению, сельское хозяйство является важным пунктом во взаимоотношениях ввиду отличной структуры этого сектора в Украине.

"Мы должны присмотреться к этому вопросу, поскольку украинское сельское хозяйство является угрозой для сельского хозяйства приграничных стран, но также и для всей Европы.

Украина не может войти в ЕС без условий. Были условия для нашего вступления, они должны быть и для Украины", – сказал Телус.

По мнению торгового представителя Украины Тараса Качки, такие заявления означают, что вступительные переговоры Украины по сельскому хозяйству уже фактически начались такой "агрессивной боевой разведкой и с полным антагонизмом со стороны Польши".

Как известно, Еврокомиссия ввела временное ограничение на импорт украинской сельхозпродукции в пять государств-членов ЕС – Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Те утверждали, что украинское зерно бьет по их рынку и вредит фермерам.

В июне исполнительный орган ЕС решил продлить ограничения до 15 сентября, пообещав, что это будет последним таким решением. Пока же там говорят, что пока не приняли окончательного решения.

Правительство Польши во вторник приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если его не продлят на уровне ЕС.