Залужный встречался с топ-военными Британии и США: рассказал о ситуации и текущих потребностях

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел встречу с топ-военными США и Великобритании, на которой рассказал им о ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины.

Об этом он сообщил на официальной странице, пишет "Европейская правда".

Залужный не назвал имена собеседников, но на обнародованных кадрах встречи можно узнать американского генерала Кристофера Каволи – главу Европейского командования армии США и главнокомандующего Объединенных сил НАТО в Европе.

"Подробно ознакомил союзников с оперативной обстановкой по всему фронту. Заслушали командиров и обсудили проблематику, сложившуюся в группировках войск. Представил наше видение развития событий на передовой. Обсудили потребность украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике. Ждем хороших новостей", – рассказал Валерий Залужный.

Также речь шла об усилении украинской ПВО, дополнительном транспорте для эвакуации раненых с поля боя, пути ремонта техники и восстановления боеспособности воинских частей.

Отдельно рассмотрели ситуацию в Черном море.

"Благодарен партнерам за плодотворную работу и поддержку в борьбе с российским агрессором", – добавил Валерий Залужный.

Напомним, недавно Залужный общался с румынским коллегой в связи с последними атаками России на украинские порты на Дунае.

Топ-генерал США Марк Милли озвучивал прогнозы, что у Украины есть еще примерно полтора месяца на активное ведение боевых действий, пока осенняя погода создаст неблагоприятные условия.

Между тем глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинское контрнаступление будет продолжаться и после ухудшения погоды, несмотря на то, что воевать станет труднее.