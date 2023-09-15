РФ заявила, що Північна Македонія висилає трьох її "дипломатів", обіцяє відповісти

Міністерство закордонних справ Росії в п’ятницю заявило, що Північна Македонія оголосила персонами нон грата трьох співробітників її посольства.

Заяву російського МЗС цитує "Європейська правда".

З повідомлення випливає, що працівників посольства РФ у Скоп’є оголосили персонами нон грата ще 12 вересня. Офіційно ані посольство, ані МЗС Північної Македонії, ані, власне, російське МЗС тоді не повідомляли.

"Рішення про вислання… розцінюємо як недоречне бажання керівництва цієї країни вкотре продемонструвати західним опікунам свою значущість у боротьбі з уявною "російською загрозою", – додали в МЗС Росії.

Там також пообіцяли відповісти на цей "безвідповідальний і ворожий випад влади Північної Македонії".

Наприкінці березня 2022 року, реагуючи на повномасштабне вторгнення Росії проти України, Скоп'є оголошувало про вислання п'яти працівників російського посольства.

Загалом європейські держави за останні півтора року вислали кілька сотень росіян, що займались розвідувальною діяльністю під дипломатичним прикриттям.