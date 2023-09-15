РФ заявила, что Северная Македония высылает трех ее "дипломатов", обещает ответить

Министерство иностранных дел России в пятницу заявило, что Северная Македония объявила персонами нон грата трех сотрудников ее посольства.

Заявление российского МИД цитирует "Европейская правда".

Из сообщения следует, что работников посольства РФ в Скопье объявили персонами нон грата еще 12 сентября. Официально ни посольство, ни МИД Северной Македонии, ни, собственно, российский МИД тогда не сообщали.

"Решение о высылке... расцениваем как неуместное желание руководства этой страны в очередной раз продемонстрировать западным опекунам свою значимость в борьбе с мнимой "российской угрозой", – добавили в МИД России.

Там также пообещали ответить на этот "безответственный и враждебный выпад властей Северной Македонии".

В конце марта 2022 года, реагируя на полномасштабное вторжение России против Украины, Скопье объявляло о высылке пяти работников российского посольства.

В целом европейские государства за последние полтора года выслали несколько сотен россиян, которые занимались разведывательной деятельностью под дипломатическим прикрытием.