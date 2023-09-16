Заборона Словаччини на імпорт української агропродукції діятиме до кінця року

Уряд Словаччини вирішив, що заборона на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України триватиме до кінця року.

Про це йдеться в заяві словацького прем’єр-міністра Людовіта Одора, яку наводить Aktuality, повідомляє "Європейська правда".

"Європейська комісія не продовжила заборону на імпорт чотирьох товарів з України, в тому числі пшениці, після 15 вересня, тому уряд прийняв рішення заборонити їх імпорт на національному рівні. Вона діятиме до кінця року на ті ж самі чотири товари, тобто пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику. Ми повинні запобігти надмірному тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо до вітчизняних фермерів", – наголосив Одор.

За його словами, цей крок уряду також є реакцією на такий самий підхід, застосований Польщею та Угорщиною.

Одор підкреслив, що уряд Словаччини продовжить інтенсивно працювати з Європейською комісією та країнами-членами ЄС, щоб знайти загальноєвропейське та системне рішення, поки діє національна заборона на імпорт цих чотирьох товарів. Він заявив про готовність уряду зняти заборону в такому випадку.

У Міністерстві аграрної політики та сільського розвитку Словаччини додали, що рішення пов'язане із захистом внутрішнього ринку і є логічною реакцією на практику сусідніх країн, які приймають односторонні заборони на імпорт.

"Заборона не поширюється на перевезення товарів через нашу територію, що виражає нашу солідарність з Україною та розміщення її товарів на цільових ринках", – додали в міністерстві.

Нагадаємо, у п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження. Причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Водночас Румунія погодилась на компроміс Єврокомісії щодо імпорту українського зерна.