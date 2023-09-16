Запрет Словакии на импорт украинской агропродукции будет действовать до конца года

Правительство Словакии решило, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины продлится до конца года.

Об этом говорится в заявлении словацкого премьер-министра Людовита Одора, которое приводит Aktuality, сообщает "Европейская правда".

"Европейская комиссия не продлила запрет на импорт четырех товаров из Украины, в том числе пшеницы, после 15 сентября, поэтому правительство приняло решение запретить их импорт на национальном уровне. Он будет действовать до конца года на те же самые четыре товара, то есть пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника. Мы должны предотвратить чрезмерное давление на словацкий рынок, чтобы оставаться справедливыми по отношению к отечественным фермерам", – подчеркнул Одор.

По его словам, этот шаг правительства также является реакцией на такой же подход, примененный Польшей и Венгрией.

Одор подчеркнул, что правительство Словакии продолжит интенсивно работать с Европейской комиссией и странами-членами ЕС, чтобы найти общеевропейское и системное решение, пока действует национальный запрет на импорт этих четырех товаров. Он заявил о готовности правительства снять запрет в таком случае.

В Министерстве аграрной политики и сельского развития Словакии добавили, что решение связано с защитой внутреннего рынка и является логичной реакцией на практику соседних стран, которые принимают односторонние запреты на импорт.

"Запрет не распространяется на перевозку товаров через нашу территорию, что выражает нашу солидарность с Украиной и размещение ее товаров на целевых рынках", – добавили в министерстве.

Напомним, в пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения. Причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

В то же время Румыния согласилась на компромисс Еврокомиссии по импорту украинского зерна.