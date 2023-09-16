Топ-генерал США: допомога КНДР Росії, якщо буде, навряд чи матиме велике значення

Північна Корея може збільшити постачання артилерійських боєприпасів Росії для війни в Україні, але це навряд чи матиме велике значення.

Про це заявив очільник Об'єднаного комітету керівників штабів США Марк Міллі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Міллі сказав, що нещодавня зустріч в Росії між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом Росії Владіміром Путіним, ймовірно, змусить Північну Корею надати Москві 152-мм артилерійські снаряди радянських часів.

Але він сказав, що поки не ясно, скільки і як скоро надаватимуться боєприпаси.

"Чи буде це мати величезне значення? Я скептично ставлюся до цього", – сказав.

За його словами, хоча він не хоче занадто применшувати значення допомоги зброєю, "я сумніваюся, що вона буде вирішальною".

Іноземні уряди та експерти припускають, що Кім, швидше за все, постачатиме боєприпаси до Росії в обмін на отримання від неї передових озброєнь або технологій.

Кім Чен Ин і Владімір Путін у середу зустрілися на космодромі "Восточный". У день приїзду Кіма до РФ КНДР запустила дві балістичні ракети біля свого східного узбережжя.

В ЄС заявили, що готові вжити заходів проти КНДР, якщо та надаватиме Росії підтримку у її війні проти України.

Сполучені Штати також пригрозили агресивно застосувати чинні санкції проти Пхеньяна та запровадити нові, якщо Північна Корея надасть зброю Москві для її війни в Україні.