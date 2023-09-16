Топ-генерал США: помощь КНДР России, если будет, вряд ли будет иметь большое значение

Северная Корея может увеличить поставки артиллерийских боеприпасов России для войны в Украине, но это вряд ли будет иметь большое значение.

Об этом заявил глава Объединенного комитета руководителей штабов США Марк Милли, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Милли сказал, что недавняя встреча в России между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным, вероятно, заставит Северную Корею предоставить Москве 152-мм артиллерийские снаряды советских времен.

Но он сказал, что пока не ясно, сколько и как скоро будут предоставляться боеприпасы.

"Будет ли это иметь огромное значение? Я скептически отношусь к этому", – сказал.

По его словам, хотя он не хочет слишком преуменьшать значение помощи оружием, "я сомневаюсь, что она будет решающей".

Иностранные правительства и эксперты предполагают, что Ким, скорее всего, будет поставлять боеприпасы в Россию в обмен на получение от нее передовых вооружений или технологий.

Ким Чен Ын и Владимир Путин в среду встретились на космодроме "Восточный". В день приезда Кима в РФ КНДР запустила две баллистические ракеты у своего восточного побережья.

В ЕС заявили, что готовы принять меры против КНДР, если та будет оказывать России поддержку в ее войне против Украины.

Соединенные Штаты пригрозили агрессивно применить действующие санкции против Пхеньяна и ввести новые, если Северная Корея предоставит оружие Москве для ее войны в Украине.