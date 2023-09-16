Румунські фермери попросили уряд заборонити агроімпорт з України

Румунські фермери звернулися до уряду з проханням в односторонньому порядку заборонити імпорт українського зерна та інших продуктів харчування після того, як Європейська комісія вирішила зняти обмеження.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Альянс сільського господарства та кооперації звернувся в суботу до уряду Марчела Чолаку з проханням заборонити імпорт деяких агропродовольчих товарів з України, заявивши, що цей захід є необхідним для порятунку румунських фермерів та захисту продовольчої безпеки Румунії.

Зокрема, представники Альянсу звернулися з проханням про термінове прийняття нормативного акту, який би заборонив імпорт до Румунії низки агропродовольчих товарів з України.

"Цей односторонній захід є необхідним для порятунку румунських фермерів та захисту продовольчої безпеки Румунії. Рішення Європейської комісії не продовжувати заборону на імпорт для п'яти країн-сусідів України зобов'язує румунський уряд прийняти таке рішення, якщо ми хочемо говорити про національний агропродовольчий сектор. Ми також усвідомлюємо, що необхідно провести термінову дискусію, до кінця понеділка – 18 вересня, з асоціативним середовищем агропродовольчого сектору, щоб аргументовано встановити перелік продуктів, на які поширюється ембарго ", – йдеться в заяві Альянсу сільського господарства та кооперації.

"Якщо така країна, як Польща, яка рішуче і всебічно підтримує Україну проти російської агресії, прийняла таке одностороннє рішення після того, як 15 вересня закінчився крайній термін, ми не розуміємо, чому Румунія не хоче робити те ж саме", – йдеться в заяві.

У заяві зазначають, що їх прохання не впливає на транзит української сільськогосподарської продукції через Румунію в інших напрямках, як це відбувається зараз.

Нагадаємо, у п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження. Причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково. Словацькі обмеження діятимуть до кінця року.

Водночас Румунія погодилась на компроміс Єврокомісії щодо імпорту українського зерна.