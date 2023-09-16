Румынские фермеры попросили правительство запретить агроимпорт из Украины

Румынские фермеры обратились к правительству с просьбой в одностороннем порядке запретить импорт украинского зерна и других продуктов питания после того, как Европейская комиссия решила снять ограничения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Альянс сельского хозяйства и кооперации обратился в субботу к правительству Марчела Чолаку с просьбой запретить импорт некоторых агропродовольственных товаров из Украины, заявив, что эта мера необходима для спасения румынских фермеров и защиты продовольственной безопасности Румынии.

В частности, представители Альянса обратились с просьбой о срочном принятии нормативного акта, который бы запретил импорт в Румынию ряда агропродовольственных товаров из Украины.

"Эта односторонняя мера необходима для спасения румынских фермеров и защиты продовольственной безопасности Румынии. Решение Европейской комиссии не продлевать запрет на импорт для пяти стран-соседей Украины обязывает румынское правительство принять такое решение, если мы хотим говорить о национальном агропродовольственном секторе. Мы также осознаем, что необходимо провести срочную дискуссию, до конца понедельника – 18 сентября, с ассоциативной средой агропродовольственного сектора, чтобы аргументированно установить перечень продуктов, на которые распространяется эмбарго", – говорится в заявлении Альянса сельского хозяйства и кооперации.

"Если такая страна, как Польша, которая решительно и всесторонне поддерживает Украину против российской агрессии, приняла такое одностороннее решение после того, как 15 сентября истек крайний срок, мы не понимаем, почему Румыния не хочет делать то же самое", – говорится в заявлении.

В заявлении отмечают, что их просьба не влияет на транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Румынию в других направлениях, как это происходит сейчас.

Напомним, в пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения. Причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно. В Словакии запрет будет действовать до конца года.

В то же время Румыния согласилась на компромисс Еврокомиссии по импорту украинского зерна.