Жителей приграничья Румынии предупредили в воскресенье о "падении объектов" с воздуха

В воскресенье вечером жители приграничного с Украиной румынского жудца (уезда) Тульчи получили сообщение через систему оповещения RO-Alert о "возможности падения объектов из воздушного пространства".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi 24.

Власти призвали людей укрыться "в подвалах или убежищах гражданской защиты" и держаться подальше от окон и внешних стен.

"Недавно Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям выпустила сообщение Ro-alert, информируя население северной части Тульчинского жудца о возможности падения объектов из воздушного пространства.

Сообщение носит информационный характер и содержит рекомендации по защите, которых должны придерживаться жители соответствующих районов в случае падения этих объектов вблизи населенных пунктов", – говорится в сообщении местных властей.

Сообщение Ro-Alert разослали жителям северной части Тульчи и пограничной зоны муниципалитета Галац, а именно по направлению к таможне "Джурджулешты".

Ориентировочная продолжительность тревоги составляла 90 минут.

Россияне в воскресенье вечером запустили несколько групп ударных БпЛА в направлении южных областей Украины.

В связи с угрозой от обстрелов Россией украинской инфраструктуры на юге Министерство национальной обороны Румынии расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.

Также в Румынии решили построить укрытие в селе Плауру, что напротив украинского Измаила, а жители получили первые оповещения тревоги во время очередной воздушной атаки РФ на украинские порты над Дунаем.