Зранку у понеділок, 18 вересня, в Італії стався землетрус магнітудою 4,8 бала в муніципалітеті Марраді, що у провінції Флоренція.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA з посиланням на дані Національного інституту геофізики і вулканології.

Епіцентр землетрусу знаходився за 3 км на південний захід від Марраді. За даними Інституту, за землетрусом сталось понад 55 афтершоків.

Інформації про постраждалих внаслідок землетрусу наразі немає. Однак налякані жителі Марраді вибігли на вулиці, злякавшись підземних поштовхів.

У Марраді та інших містах провінції вирішили закрити школи як запобіжний захід.

Влада муніципалітету Тредоціо повідомляє про велику кількість пошкоджених внаслідок землетрусу будівель. Також було вирішено евакуювати місцевий будинок для літніх людей.

Як зазначається, у цьому регіоні Італії є високий ризик землетрусів.

Нагадаємо, на початку серпня у турецькій провінції Малатья зафіксували землетрус магнітудою 5,3.

А у Франції в червні землетрус пошкодив понад 5 000 будівель і приніс збитки на суму від 150 до 200 мільйонів євро.