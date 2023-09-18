Утром в понедельник, 18 сентября, в Италии произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла в муниципалитете Марради, что в провинции Флоренция.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные Национального института геофизики и вулканологии.

Эпицентр землетрясения находился в 3 км к юго-западу от Марради. По данным Института, за землетрясением последовало более 55 афтершоков.

Информации о пострадавших в результате землетрясения пока нет. Однако напуганные жители Марради выбежали на улицы, испугавшись подземных толчков.

В Марради и других городах провинции решили закрыть школы в качестве меры предосторожности.

Власти муниципалитета Тредоцио сообщают о большом количестве поврежденных в результате землетрясения зданий. Также было решено эвакуировать местный дом престарелых.

Как отмечается, в этом регионе Италии есть высокий риск землетрясений.

Напомним, в начале августа в турецкой провинции Малатья зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3.

А во Франции в июне землетрясение повредило более 5 000 зданий и принесло убытки на сумму от 150 до 200 миллионов евро.