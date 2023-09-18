Генсек НАТО не бачить безпосередньої загрози ядерної ескалації в Україні

В НАТО не бачать ознак безпосередньої загрози ядерної ескалації у війні РФ проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, повідомляє DW.

За його словами, мета Північноатлантичного альянсу – запобігти війні, тим паче ядерній, і НАТО має надійні засоби стримування.

"Ми дуже уважно стежимо за тим, що робить російська армія. Поки що ми не помітили жодних змін у російських ядерних силах, які змусили б нас реагувати", – зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО також назвав важливим постачання далекобійних ракет Україні для ведення війни і привітав передачу таких ракет з боку Великої Британії, Франції та США.

У цьому ж інтерв'ю Столтенберг застеріг, що попри бажання якнайшвидшого миру повномасштабна війна Росії проти України триватиме довго, й до цього потрібно бути готовими.

Водночас президент Фінляндії Саулі Нііністьо застерігає Європу бути обачними щодо ризиків ескалації повномасштабної війни Росії проти України.

Перед цим Євросоюз засудив погрози Росії застосувати ядерну силу в її загарбницькій війні проти України.