Генсек НАТО не видит непосредственной угрозы ядерной эскалации в Украине

В НАТО не видят признаков непосредственной угрозы ядерной эскалации в войне РФ против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданиям медиагруппы Funke, сообщает DW.

По его словам, цель Североатлантического альянса – предотвратить войну, тем более ядерную, и у НАТО есть надежные средства сдерживания.

"Мы очень внимательно следим за тем, что делает российская армия. Пока мы не заметили никаких изменений в российских ядерных силах, которые заставили бы нас реагировать", – отметил Столтенберг.

Генсек НАТО также назвал важными поставки дальнебойных ракет Украине для ведения войны и приветствовал передачу таких ракет со стороны Великобритании, Франции и США.

В этом же интервью Столтенберг предостерег, что несмотря на желание скорейшего мира полномасштабная война России против Украины продлится долго, и к этому нужно быть готовыми.

В то же время президент Финляндии Саули Ниинистё предостерегает Европу быть осмотрительными относительно рисков эскалации полномасштабной войны России против Украины.

Перед этим Евросоюз осудил угрозы России применить ядерную силу в ее захватнической войне против Украины.