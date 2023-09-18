Китай обурений заявою глави МЗС Німеччини про "диктатора" Сі

У Китаї обурені заявами міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка нещодавно назвала китайського лідера Сі Цзіньпіна "диктатором".

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Китаю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Ця заява є "вкрай абсурдною" і серйозно зачіпає гідність Китаю, заявив представник китайського зовнішньополітичного відомства Мао Нін.

Він назвав висловлювання Бербок "відкритою політичною провокацією".

Міністерство закордонних справ Китаю також заявило, що передало офіційну ноту німецькій стороні дипломатичними каналами.

Минулого тижня під час візиту до Сполучених Штатів Бербок в ефірі телеканалу Fox News назвала Сі Цзіньпіна диктатором, говорячи про підтримку України.

"Якщо Путін виграє цю війну, яким знаком це буде для інших диктаторів у світі, таких як Сі, як президент Китаю? Тому Україна повинна виграти цю війну", – сказала німецька міністерка.

Нагадаємо, у червні президент США Джо Байден назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором", коли розповідав про його реакцію на збитий китайський розвідувальний аеростат.