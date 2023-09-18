Китай возмущен заявлением главы МИД Германии о "диктаторе" Си

В Китае возмущены заявлениями министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая недавно назвала китайского лидера Си Цзиньпина "диктатором".

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Китая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Это заявление является "крайне абсурдным" и серьезно затрагивает достоинство Китая, заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

Он назвал высказывания Бербок "открытой политической провокацией".

Министерство иностранных дел Китая также заявило, что передало официальную ноту немецкой стороне по дипломатическим каналам.

На прошлой неделе во время визита в Соединенные Штаты Бербок в эфире телеканала Fox News назвала Си Цзиньпина диктатором, говоря о поддержке Украины.

"Если Путин выиграет эту войну, каким знаком это будет для других диктаторов в мире, таких как Си, как президент Китая? Поэтому Украина должна выиграть эту войну", – сказала немецкий министр.

Напомним, в июне президент США Джо Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпина "диктатором", когда рассказывал о его реакции на сбитый китайский разведывательный аэростат.