Литва хоче відгородитися від Білорусі парканом навіть на болотах

Державна прикордонна служба Литви розглядає можливість встановлення фізичних бар'єрів на кордоні з Білоруссю на заболочених ділянках.

Про це розповів речник литовської прикордонної служби Гедрюс Мішутіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Наразі паркани та колючий дріт встановлені на близько 550 км 679-кілометрового кордону Литви з Білоруссю. Понад 100 км кордону пролягає вздовж річок, озер і боліт, де прикордонна зона контролюється камерами відеоспостереження та іншими технічними засобами, але парканів немає.

"Прикордонна служба створила робочу групу, яка вивчає можливість встановлення там фізичних бар'єрів, прораховує витрати і варіанти зважування", – зазначив Мішутіс.

За його словами, паркани мають значний вплив на припинення нелегальної міграції через литовсько-білоруський кордон.

"Додаткові фізичні перешкоди були б ефективними як зараз, так і в майбутньому. Оскільки ми бачимо ситуацію, коли у нас нуль (спроб перетнути кордон. – Ред.), а також ми бачимо, що відбувається на латвійському кордоні, який в чотири рази коротший", – додав представник прикордонної служби.

Нагадаємо, Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня. Були закриті пункти пропуску біля селищ Шумскас і Тверечюс. Після цього глава МВС Литви Агне Білотайте заявила про наміри закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю - Лаворішкес і Райгард.

А командувач Служби охорони держкордону Литви Рустамас Любаєвас заявив, що підтримує закриття нових пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.