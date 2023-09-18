Прем'єр Косова знайшов винного у провалі нещодавніх переговорів із Сербією

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті звинуватив спеціального представника Європейського Союзу Мирослава Лайчака у невдалих переговорах із Сербією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Курті вважає, що Лайчак не був "нейтральним і коректним" і "координував" свої дії з президентом Сербії Александаром Вучичем проти Косова на переговорах, які відбулись минулого тижня в Брюсселі.

Він розповів, що на переговорах Косово запропонувало покрокову пропозицію щодо імплементації угоди, досягнутої в лютому, а Лайчак продемонстрував старий сербський документ, який вони відхилили раніше.

"Це суперечливі переговори через асиметрію з боку посередника, який не є нейтральним. Нам не потрібен такий односторонній представник, зовсім не нейтральний і не коректний, який діє всупереч базової угоди, що і відбувається з посланником Лайчаком", – сказав Курті.

Курті також розкритикував Лайчака і високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля за те, що вони не реагують на те, що він назвав постійним порушенням Сербією лютневої угоди.

Водночас Боррель заявив, що переговори були невдалими через наполягання Курті на тому, що Сербія повинна по суті визнати його країну, перш ніж можна буде досягти прогресу у виконанні попередньої угоди, досягнутої в лютому.

Боррель попередив, що відсутність прогресу може зашкодити надіям Сербії і Косова на вступ до ЄС.

Після зустрічі високого рівня в рамках діалогу Белград-Приштина Боррель заявив, що ЄС запропонував план імплементації Охридської угоди, який Курті відкинув.

Сам прем'єр Косова сказав, що єдиною пропозицією, яку обговорювали в Брюсселі на переговорах з Сербією, був його план імплементації угоди, що суперечить словам Борреля.

Під час зустрічі в четвер двом лідерам знову не вдалося домовитися про просування у виконанні Охридської угоди.

Косово хоче, аби Сербія зробила перший крок до офіційного визнання його незалежності, включаючи взаємне визнання документів.

Однак Белград спочатку хоче побачити прогрес в угоді про створення асоціації 10 муніципалітетів з сербською більшістю в Косові.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС