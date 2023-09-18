Премьер Косово нашел виновного в провале недавних переговоров с Сербией

Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил специального представителя Европейского Союза Мирослава Лайчака в неудачных переговорах с Сербией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Курти считает, что Лайчак не был "нейтральным и корректным" и "координировал" свои действия с президентом Сербии Александаром Вучичем против Косово на переговорах, которые состоялись на прошлой неделе в Брюсселе.

Он рассказал, что на переговорах Косово предложило пошаговое предложение по имплементации соглашения, достигнутого в феврале, а Лайчак продемонстрировал старый сербский документ, который они отклонили ранее.

"Это противоречивые переговоры из-за асимметрии со стороны посредника, который не является нейтральным. Нам не нужен такой односторонний представитель, совсем не нейтральный и не корректный, который действует вопреки базовому соглашению, что и происходит с посланником Лайчаком", – сказал Курти.

Курти также раскритиковал Лайчака и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля за то, что они не реагируют на то, что он назвал постоянным нарушением Сербией февральского соглашения.

В то же время Боррель заявил, что переговоры были неудачными из-за настаивания Курти на том, что Сербия должна по сути признать его страну, прежде чем можно будет достичь прогресса в выполнении предварительного соглашения, достигнутого в феврале.

Боррель предупредил, что отсутствие прогресса может повредить надеждам Сербии и Косово на вступление в ЕС.

После встречи высокого уровня в рамках диалога Белград-Приштина Боррель заявил, что ЕС предложил план имплементации Охридского соглашения, который Курти отверг.

Сам премьер Косово сказал, что единственным предложением, которое обсуждали в Брюсселе на переговорах с Сербией, был его план имплементации соглашения, что противоречит словам Борреля.

Во время встречи в четверг двум лидерам снова не удалось договориться о продвижении в выполнении Охридского соглашения.

Косово хочет, чтобы Сербия сделала первый шаг к официальному признанию его независимости, включая взаимное признание документов.

Однако Белград сначала хочет увидеть прогресс в соглашении о создании ассоциации 10 муниципалитетов с сербским большинством в Косово.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косово читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косово и торпедирует мирную стратегию ЕС